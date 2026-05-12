「ロッテ２−３日本ハム」（１２日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが敗れ２連敗。借金は今季ワーストの８になった。継投策が裏目に出た。同点で迎えた八回２死三塁の場面で先発のジャクソンに代えて鈴木を投入。だが、代打浅間に四球を与え、続く清宮に左前決勝適時打を浴びた。ジャクソンは７回２／３を４安打３失点で４敗目を喫した。五回まで二塁すら踏めなかったが、六回２死から反撃開始。右中間二塁打を放った