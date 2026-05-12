「巨人５−３広島」（１２日、ぎふしん長良川球場）広島がサヨナラ負け。九回無死一塁から中崎が佐々木に右越え２ランを浴びて、試合を決められた。岐阜にある中部学院大出身の先発・床田は慣れ親しんだ長良川球場で腕を振った。二回に大城に先制ソロを被弾、四回には増田陸に適時打を許したが、いずれも最少失点で粘った。その後、３−２の七回も続投。２死二塁でマウンドを降りた。２番手・高が平山に同点の適時打を許し、