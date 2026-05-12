ソフトバンク戦に先発した西武・渡辺＝みずほペイペイドーム西武が今季初の5連勝で2位に浮上した。五回無死一塁から石井の2号2ランで先制し、七回に長谷川の適時打で加点した。先発の渡辺は七回途中まで無失点と好投して2勝目。岩城は11セーブ目。ソフトバンクは投打がかみ合わず。