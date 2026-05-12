9回巨人無死一塁、佐々木が右中間にサヨナラ2ランを放つ＝ぎふしん長良川巨人が今季初のサヨナラ勝ち。3―3の九回無死一塁で佐々木が4号2ランを放ち、試合を決めた。1回無失点のマルティネスが今季初勝利。広島は床田が七回途中までを3失点と粘ったが、4番手の中崎が痛恨の一発を浴びた。