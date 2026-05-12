「巨人５−３広島」（１２日、ぎふしん長良川球場）巨人は同点の九回、佐々木のサヨナラ２ランで劇的勝利。２連勝で貯金１とした。無死一塁から、中崎のフォークを仕留めて右翼席へ運んだ。先発・戸郷は粘りの投球。立ち上がりに１死満塁のピンチを無失点に切り抜けるも、初回だけで３１球を要する苦しいスタートとなった。１点リードの四回には１死満塁から田村に同点打を浴び、相手先発・床田の併殺崩れの間に勝ち越しを許