◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ３―１中日（１２日・横浜スタジアム）ＤｅＮＡの松尾汐恩捕手（２１）が「８番・捕手」でスタメン出場し、攻守で勝利の立役者になった。両軍無得点の２回１死一、三塁、右前へ貴重な先制打。決勝打となった貴重な一打を含め、２安打と気を吐いた。守ってはエース東を好リード。６回２安打無失点に快投に貢献すると、救援陣も引っ張り勝利に導いた。この日午前、正捕手格の山本祐大とソフトバ