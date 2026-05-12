金沢競馬所属の藤田弘治調教師（４５）が５月１２日、金沢競馬１０Ｒ（ダート１５００メートル）に管理するカズロレアート（牡８歳、父スピルバーグ）を出走させて１着。２０２４年３月の初出走以来、７２５戦目で地方競馬通算１００勝を達成した。藤田弘調教師はジョッキー時代に地方通算１５１２勝を挙げ、金沢競馬のリーディングにも輝いた元名手。ＪＲＡでは１勝。２０１５ワールドオールスタージョッキーズに出場し、８月