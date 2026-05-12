◆パ・リーグロッテ２―３日本ハム（１２日・ＺＯＺＯマリン）日本ハムは最下位・ロッテを下し、３連勝で借金を１に減らした。先発の伊藤大海投手（２８）が７回６安打２失点（自責１）、６奪三振でリーグ最多タイの４勝目をマークした。打線は３回に万波の二塁打でチャンスを作ると、田宮の右前適時打で先制。４回無死からはレイエスが２試合連発となる５号ソロを放ち追加点を奪った。４試合連続で中５日で先発した伊藤は