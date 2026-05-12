◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ３―１中日（１２日・横浜）ＤｅＮＡが中日に勝利し、貯金を１とした。先発したエース左腕の東克樹投手が６回を２安打無失点、５奪三振の好投で今季４勝目（２敗）を挙げた。正捕手の山本祐大がこの日、ソフトバンクに電撃トレードが決定。しかし、そんな喧騒を新たな正捕手候補のプロ４年目・松尾汐恩が吹き飛ばした。０−０の２回１死一、三塁のチャンス。中日の先発左腕・金丸夢斗の外角低