７月に８０歳を迎えるお笑いタレント・西川きよしは１２日、東京・後楽のＩＭＭＴＨＥＡＴＥＲで行われた「東京グランド花月」初日公演に出演し、元気の秘けつを明かした。元気の源は愛妻の西川ヘレンの手料理。「朝・昼・夜の食事をしっかり家内に管理してもらって」と笑顔。お気に入りの料理は「たけのこの煮もの、カツオのたたき…」で「朝はおみそ汁で、夜はお吸いものになります」と日々の献立も紹介した。西川は音楽に