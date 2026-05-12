◆パ・リーグ楽天０―２オリックス（１２日・弘前）オリックスが今季５度目の完封勝ちで連敗を２で止めた。九里が５四球を与えながらも、７回途中まで６安打無失点に抑えて３勝目。５度目の地方球場登板で初勝利を挙げ、ビジターでの連敗を３で止めた。九里の後は吉田、椋木、マチャドとつないで逃げ切った。打線は４回１死一塁、西川の適時二塁打で先制。「思い切って初球から打ちにいきました。いいところに飛んでくれてよ