◆パ・リーグロッテ２―３日本ハム（１２日・ＺＯＺＯマリン）最下位のロッテが接戦を落とし、５月に入って４カード連続で初戦黒星。２連敗で今季最多の借金８となった。日本ハム先発の伊藤に苦戦し、５回まで０―２と苦しい展開。それでも、６回に佐藤の右前適時打で１点を返し、なおも２死満塁のチャンスで寺地は左飛に倒れたが、７回に上田の２号ソロで同点に追いついた。先発のジャクソンは４回にレイエスに５号ソロを