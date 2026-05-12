◇プロ野球 セ・リーグ 巨人 5x-3 広島(12日、岐阜)広島は巨人にサヨナラ負けを喫しました。先発・床田寛樹投手が2回、大城卓三選手に4号ソロホームランを浴びて先制点を許す展開に。しかし4回に巨人先発・戸郷翔征投手から1アウト満塁とし、田村俊介選手のタイムリーヒットと床田投手の内野ゴロで2点を挙げ逆転します。直後の4回裏に同点に追いつかれますが、5回に坂倉将吾選手が6号ソロホームランを打って勝ち越しに成功しました