◇プロ野球セ・リーグ DeNA3-1中日(12日、横浜スタジアム)中日はDeNAに敗れました。DeNAの先発・東克樹投手に対し、なかなか決定打が出ない中日打線。2回にこの日急きょトレードが発表された正捕手・山本祐大選手に代わりマスクを被った松尾汐恩選手に先制タイムリーを放たれ、さらに5回にも蝦名達夫選手に追加点を献上。先発の金丸夢斗投手は5回106球を投げマウンドを降り、被安打6、3奪三振、与四死球6、2失点の成績でした。3番