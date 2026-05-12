◇パ・リーグオリックス2─0楽天（2026年5月12日弘前）オリックスの守護神、アンドレス・マチャド投手が球団記録に並ぶ10試合連続セーブを挙げた。2点リードの9回に登板し、7番・平良から始まる相手打線の攻撃をシャットアウト。4月19日ソフトバンク戦から登板10試合連続でセーブを記録し、05年に大久保勝信が記録した球団記録に並んだ。助っ人右腕は24年にも登板9試合連続でセーブを挙げていたが、10試合目でセーブに