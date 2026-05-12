◇プロ野球セ・リーグ DeNA3-1中日(12日、横浜スタジアム)DeNAが中日に勝利し、再び貯金生活となりました。この日の朝に正捕手の山本祐大選手がトレードでソフトバンク移籍の衝撃発表がありました。それにより先発・東克樹投手のバッテリーは山本選手から松尾汐恩選手に代わりました。2回にそんな松尾選手が1アウト1・3塁の場面でスプリットを振り抜き、ライトへ飛ばし先制点を決めました。さらに5回には蝦名達夫選手が2アウト2塁