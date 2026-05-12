◇パ・リーグオリックス─楽天（2026年5月12日弘前）オリックスが青森・弘前で楽天相手に勝利を収め、連敗を2でストップした。3回まで楽天・荘司の前に完全投球を許すも、4回に先頭の1番・渡部が左前打。1死後に西川が右中間への適時二塁打を放ち、渡部が一気に一塁から生還した。チーム22イニングぶりの得点を記録すると、さらに2死二塁から太田が右前打を放ち、2点を先制した。先発の九里は6回2/3を6安打無失点。5四