◇ファーム・リーグ交流戦オイシックス5―4中日（2026年5月12日ナゴヤ）元中日、ソフトバンクのオイシックス・又吉克樹が移籍後初勝利を挙げた。古巣・中日を相手に3―4の7回に3番手でマウンドへ。3安打で1死満塁とするが津田を空振り三振。続く日渡には右翼へ強烈な当たりを運ばれたが、打球を処理した右翼の中山が一塁へ矢のような送球。「右ゴロ」で打者走者をアウトにし、又吉は無失点でしのいだ。直後の8回に味