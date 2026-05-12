アメリカとイランの交渉を仲介するパキスタンが、自国の基地にイランの軍用機が駐機するのを密かに許可していたと、アメリカメディアが報じました。アメリカによる空爆から守る目的との見方を伝えていますが、パキスタン政府は「憶測に基づいた誤解を招くものだ」と強く反発しています。アメリカのCBSテレビは11日、パキスタンが首都イスラマバード近郊にある空軍基地にイラン軍機が駐機するのを密かに許可していたと報じました。