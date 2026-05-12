1回、先頭打者本塁打を放った高寺（手前）を迎える阪神ナイン＝神宮阪神が4本塁打を放って無失点リレー。ヤクルトと入れ替わって首位に返り咲いた。一回に先頭高寺の一発と大山の適時二塁打で2点を先制し、七回は代打嶋村のプロ初本塁打の2ランで加点。ヤクルトは西勇にまたも勝ち星を許した。