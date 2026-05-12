◇プロ野球セ・リーグ DeNA-中日(12日、横浜スタジアム)中日・土田龍空選手が「オシャレな」プレーで魅了しました。DeNA対中日のカード初戦はDeNAが3点をリードして8回を迎えました。土田選手のプレーが飛び出したのは8回裏のDeNAの攻撃。1アウト1、2塁という場面で打球は二遊間へ。高くはねた打球を土田選手は逆シングルで捕球すると、そのままグラブトス。二塁ベースまで少し距離がありましたが、ショートの村松開人選手へバック