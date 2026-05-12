元AKB48で女優の大西桃香さん（28）が、11日発売のグラビアムック「PARADE（パレード）」（小学館）2026春号に登場しました。居酒屋での撮影も敢行した異色設定グラビアです。【写真】大西桃香さんがXに投稿したオフショット表紙を飾るのは、キャリア8年を誇る「令和のグラビアクイーン」沢口愛華さん。「グラビアってここまで遊んでいいんだ！」と本人も目からウロコが落ちたほどの衣装と小道具の演出によって、巻頭20ページ超に