今年で芸歴70周年を迎えた俳優の小林旭さん（87）が5月14日、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に出演します。【写真】来年で米寿とは思えないほど若々しい小林旭さん1960年代、日活の黄金期に「マイトガイ」の愛称で一世を風靡し、「タフガイ」石原裕次郎さん（故人）と人気を二分。映画の撮影ではスタントなしで挑むハードなアクションで、ファンを魅了しました。歌手としても「昔の名前