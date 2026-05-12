2世帯同居は、支え合える安心感がある一方で、距離感に悩まされる場面も少なくないかもしれません。とくに生活空間がつながっている場合、その境界線が曖昧になりやすく、小さな違和感が大きなストレスへと変わることもあるようです。『2世帯同居で、家のなかでつながっていて鍵はなし。大嫌いな義姉と甥が急に帰省してくると義母に言われた。幸い、明日からうちも泊まりで出かけます。何とか避けたいが、留守中に家に入られそうで