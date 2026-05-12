Spotifyが、サービス開始20周年を記念し、リスナーが自身のSpotify上での音楽聴取の歴史を振り返ることができるパーソナライズ体験『Spotify 20: Your Party of the Year(s)』を本日5月12日より公開した。 （関連：OSHIKIKEIGO、名誉伝説、OddRe:、ハク。、REJAY……会場全体を巻き込む確かな実力『Spotify Early Noise Night #18』レポート） 本体験は、リスナーがSpotifyを初めて利用した