aespaが「WDA (Whole Different Animal) (Feat. G-DRAGON)」を配信リリース。メンバーのKARINAが新アーティスト写真のオフショットを自身のInstagramに公開している。 （関連：【画像】aespa KARINA、超ロング三つ編みで異次元のスタイルを披露） 「WDA (Whole Different Animal) (Feat. G-DRAGON)」は5月29日にリリースとなるニューアルバム『LEMONADE』の収録曲。KARINAはロングブー