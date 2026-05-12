5月12日（火）に放送した火曜エンタ「㊙衝撃ファイル【宝くじ6億円㊙謎の死！1等当せん天国？地獄？＆超激狭㊙飲食店】」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！【動画】2人の子どもを育て、温かな家庭を築いた母親が命を奪われた…実は彼女、宝くじで1000万ドルを得た資産家で…世界中で激撮！選りすぐりのショート動画を大公開！消防隊が倒れかけた木を撤去するため、ロープで懸命に引っ張って