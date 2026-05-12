私はチヒロ（32）。タクミ（8歳）、ユウ（5歳）、アキラ（2歳）の3きょうだいを育てています。昨日は散々な目にあいました。ママ友のリサちゃん（32）から嫌味な電話がかかってくるし、スーパーの若い店員からも嫌味を言われて。リサちゃんのことが頭から吹き飛ぶくらい、店員の態度には腹が立ちました。今日あたり、きっと謝りに来ると思うのですが、どうしてやろうか、どうやって謝罪させようか、その思いで頭がいっぱいになりな