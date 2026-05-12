おととし、山形県三川町の住宅に侵入して女性を殺害したとして、一審で懲役１７年の実刑判決を受けた男の控訴審がきょう、仙台高等裁判所で始まりました。 【写真を見る】控訴審始まる三川町高齢女性殺害事件一審で懲役17年の実刑判決を受けた男は「事実誤認と量刑不当」検察側は控訴の棄却求める事件発生から控訴審までの流れを振り返る（山形） 弁護側は、一審の判決には事実誤認があり殺人罪は認められないなど主張し