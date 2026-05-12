狂気と熱狂のフードフェス再び！ 「脳汁横丁2026」秋葉原で開幕、全9つのクセ強屋台と光のステージを見逃すな日常の閉塞感を吹き飛ばす、体験型フードフェス『脳汁横丁2026』が5月29日から3日間、ベルサール秋葉原にて入場無料で開幕します！今回は「奉脳祭」をコンセプトに、クリエイターとコラボした9つの「脳汁屋台」が集結。濃厚なゴルゴンゾーラが直撃する「ドパガキ麻婆」をはじめ、危険なサメ肉を味わえる「デンジ