太平洋戦争末期のアメリカ軍の戦闘機による、大村市への空襲の様子を記録した映像が公開されました。 公開した大分県の市民団体は「改めて平和について考えるきっかけにしてほしい」と話しています。 大村市の海軍大村航空基地に次々と投下される破砕爆弾。 無数の煙が上がっている様子も確認できます。 1945年7月に、アメリカ軍が大村市の上空で撮影した映像です。 映像を公開したのは、アメリカの国立公文