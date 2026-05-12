バスケットボールB3リーグ新潟アルビレックスBBは5月11日、アウェーで香川とのプレーオフ準決勝・第3戦に臨みました。レギュラーシーズン5位のアルビBBは1位の香川に最後まで食らいつきましたが、決勝進出とはなりませんでした。 先に2勝したチームが決勝に駒を進めるB3プレーオフ準決勝。 1勝1敗で迎えた第3戦、アルビBBは序盤、樋口のパスを受けたマックが鮮やかな3ポイント