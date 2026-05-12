「ヤクルト０−１０阪神」（１２日、神宮球場）ヤクルトは接戦を落とし連敗。首位の座から陥落した。虎との首位攻防２連戦の初戦でいきなり痛恨のアクシデントに見舞われた。先発した吉村が初回、高寺に左中間スタンドに運ばれる先頭打者アーチを浴びて先制点を献上した。１死後。佐藤輝の強烈なライナー性の打球が吉村の右手甲付近を直撃。苦悶（くもん）の表情を浮かべて倒れ込む。球場が騒然とする中、ベンチに下がり、