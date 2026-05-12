将棋の第74期王座戦挑戦者決定トーナメント1回戦が5月12日、東京・将棋会館で行われ、藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）が斎藤明日斗六段（27）に勝利した。この結果、藤井竜王・名人は本戦トーナメントの初戦を突破し、ベスト8進出を決めた。【映像】藤井六冠がベスト8進出を決めた瞬間伊藤匠王座（叡王、23）への挑戦権を争う本戦トーナメント。本局は、振り駒で後手番となった斎藤六段が横歩取りに誘導して