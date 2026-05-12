「大相撲夏場所・３日目」（１２日、両国国技館）５月３１日に両国国技館で引退相撲を控える桐山親方（元関脇宝富士）が、国技館内の相撲博物館で行われた親方トークショーに参加。人気コンテンツ「パペットスンスン」のキャラクター、ノンノンに似ているというファンからの指摘に「多分僕をイメージして作ったんじゃないかな」とジョークを飛ばして、笑いを取った。ＳＮＳをはじめ、めざましテレビ（フジテレビ系）内でショ