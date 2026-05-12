TOKYO FMの番組「FM EVA 30.0」。『エヴァンゲリオン』シリーズにゆかりのあるクリエイターや歌手・声優の方々をお迎えして、知られざる制作秘話を伺ったり、作品をこよなく愛するアーティストの方々をお招きして、ご自身の『エヴァンゲリオン』体験を語っていただきます。今回は、『エヴァンゲリオン』シリーズでCGを手がけたスタジオカラー デジタル部に所属するCGI監督・鬼塚大輔さんと、CGIアニメーションディレクター・松井祐