◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５×―３広島（１２日・岐阜）広島が今季２度目のサヨナラ負けを喫した。同点の９回に守護神・中崎が佐々木にサヨナラ２ランを浴びた。先発の床田は６回２／３を８安打３失点で勝ち負けはつかなかった。中部学院大（東海地区大学野球連盟・岐阜県リーグ）時代に、ぎふしん長良川球場でプレーしていた左腕。当時は同学年の巨人・吉川（中京学院大）とはリーグ戦で何度も対戦。４回の第２打席で左前打