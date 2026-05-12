◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５X―３広島（１２日・岐阜）巨人の佐々木俊輔外野手が「８番・中堅」で出場。プロ初のサヨナラ弾以外にも、チームにとって自身にとって価値ある一打を放った。１点を追う７回１死、床田の初球を思い切り引っ張ってライナーで右翼線二塁打。１番・平山が２番手・高から放った左前適時打で同点のホームを踏んだ。この日の相手先発は左腕の床田。チームは４月２８日に東京Ｄで対戦した際に８回３安