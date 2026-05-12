女性８人組グループ「ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴ」のメンバーの増田彩乃の上目づかいにファンからは歓喜の声が相次いでいる。増田は１２日までにインスタグラムを更新。「かわいいだけじゃだめですか？韓国語ｖｅｒのリリース＆ＭＶが公開されましたＭＣＯＵＮＴＤＯＷＮでも披露させていただいた韓国語ｖｅｒのかわだめ！！！大切で大好きなデビュー曲をこうして韓国語ｖｅｒも皆様にお届けできたこと！本当に嬉し