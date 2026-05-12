◆パ・リーグソフトバンク０―３西武（１２日・みずほペイペイ）西武がゲーム差なしと肉薄していたソフトバンクに競り勝ち今季初の５連勝で、２位に浮上した。打線は両軍無得点の５回無死一塁で石井一成内野手が今季２号２ランを放ち先制。７回１死一、三塁では長谷川が前進守備の一、二塁間を破る右前適時打を放ち、貴重な１点を追加した。先発・渡辺勇太朗投手は６回２／３を８安打無失点で、４月１７日・日本ハム戦（エ