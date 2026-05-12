21:00 メキシコ鉱工業生産指数（3月） 予想-0.4%前回0.4%（前月比) 予想-1.2%前回-1.3%（前年比) 21:30 米消費者物価指数（CPI）（4月） 予想0.8%前回0.9%（前月比) 予想3.8%前回3.3%（前年比) 予想0.3%前回0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比) 予想2.7%前回2.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比) 13日 0:00 米NY連銀「家計債務と信用に関する四半