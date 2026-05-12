将棋の藤井聡太六冠＝竜王、名人、王位、棋聖、棋王、王将＝が１２日、東京・渋谷区の将棋会館で「王座戦挑戦者決定戦１回戦」に臨み、斎藤明日斗六段に勝利した。藤井はタイトル保持者として臨んだ前期、フルセットの末に２勝３敗で失冠。新たなタイトルホルダーとなった伊藤匠王座＝叡王＝への挑戦権をかけ、まずは１勝した。２回戦は佐藤天彦九段―西田拓也六段の勝者と対局する。藤井は「序盤は迷いながら指していたけど