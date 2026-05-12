◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５x―３広島（１２日・岐阜）巨人のライデル・マルティネス投手が１２日、５番手で９回に登板して１回無安打無失点とした。３―３の９回に５番手で登板。まずはこの回の先頭・持丸を１球で二ゴロ。７番・二俣には四球を与えたが、８番・田村は１５３キロ直球で空振り三振。代打・野間は１５３キロ直球で三飛。しっかりと無失点に抑え、サヨナラ勝ちにつなげた。マルティネスはこれで６試合連続無