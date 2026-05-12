◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（１２日・神宮）阪神・森下翔太外野手が、プロ初満塁弾でとどめを刺した。６―０で迎えた９回１死満塁、初球のフォークを捉えてバックスクリーンへ１０号を運んだ。新人から４年連続２ケタ本塁打を放ったのは、球団では田淵、岡田、佐藤に続いて４人目となった。