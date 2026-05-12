◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（１２日・神宮）ヤクルトのホセ・オスナ内野手が来日初登板を果たした。１０点ビハインドとなった９回１死、主砲・佐藤の打席でマウンドに上がった。四球を与えたものの、続く小野寺を二ゴロ併殺打に仕留めた。