日本オリンピック委員会（JOC）は12日、北野貴裕副会長（62）が一身上の都合により、12日付けをもって理事および副会長の辞任届けを提出し、これを受理したと発表した。また、日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟も同氏が会長および理事職を辞任したことを発表した。北野氏を巡っては、会長を務める日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟において、1月にボブスレー男子2人乗りのミラノ・コルティナ五輪出場権獲