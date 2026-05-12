◇パ・リーグソフトバンク０―３西武（2026年5月12日みずほペイペイD）ソフトバンクが敗れ、3位に後退した。先発・松本晴は4回まで西武打線を1安打に抑えていたが、5回無死一塁で石井に2ランを浴びた。7回は2番手の上茶谷が3安打を浴びて1点を失った。打線は序盤のチャンスを生かせず今季3度目の零封負け。対西武はこれで3勝7敗と大きく負け越し。試合前には尾形崇斗と井上朋也の2選手とDeNA・山本祐大の2対1の