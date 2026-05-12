◇パ・リーグ西武3―0ソフトバンク（2026年5月12日みずほペイペイD）西武が5連勝で今季初めて2位浮上に成功した。5回無死一塁で石井一の右越え2号2ランで先制した。7回は先頭の西川が中前打で出塁。ネビンが左前打で繋いで1死一、三塁とチャンスを広げ、長谷川の右前打で貴重な追加点を挙げた。先発の渡辺勇太朗も気迫を前面に出し、7回途中5安打無失点で今季2勝目。3回2死一、三塁では3戦連発中だった山川をカーブ