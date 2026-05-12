俳優・カメラマンの彩雪さんが自身のインスタグラムを更新。愛車・ハーレーダビッドソンや、バイクライフへの思いを綴っています。 【写真を見る】【 彩雪 】愛車・ハーレーダビッドソンと笑顔「直感に素直に従ってよかった」「おかげで自分が望んだ最短スピードで今の愛車と出会うことができた！」彩雪さんは「Harley-Davidson XL883RとSHOEI Glamster が相棒になって約1年。」と綴ると、愛車のバイクと一緒に写った写真