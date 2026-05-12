◇プロ野球 セ・リーグ 巨人 5x-3 広島(12日、岐阜)巨人は広島との試合に佐々木俊輔選手のサヨナラホームランで勝利しました。直近4カード連続負け越し中のチームは、戸郷翔征投手が今季2度目の先発マウンドへ。初回は連続四球などから満塁のピンチを招きましたが、モンテロ選手と持丸泰輝選手を連続三振に切り、無失点で立ち上がります。打線は2回、大城卓三選手の4号ソロホームランで先制に成功。4回表には戸郷投手が2点を失い逆